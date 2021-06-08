澳門收緊出入境驗疫要求　大批警員口岸檢查市民核酸報告

內地廣東省新冠疫情惡化，澳門應變協調中心再次收緊出入境檢測要求，規定今早(8日)10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內有效的無染疫證明。治安警早上在關閘離境口岸風雨廊設置護欄，派出約30名警員檢查離境人士有否持核酸檢測報告。

跨境學生陳同學批評，相關措施麻煩且推行得太急，她指正值考試周，昨日(7日)花了1小時排隊做核酸檢查，擔心影響備試溫習。亦有澳門居民表示，以往經常到內地買餸，現行須持核酸檢測報告，故會減少出關。

有多名內地外僱表示，昨日已在珠海接受核酸檢測，但健康碼仍未顯示報告，導致今早無法通關。有外僱指 10多個小時前已完成核檢，但至今仍未顯示，對此感到徬徨；亦有外僱批評，48小時核酸報告有效時間太短，希望珠澳兩地可調低核檢費用。

澳門當局表示，今早10時起由廣東進入澳門的澳門居民，若未能出示有關證明，須立即接受檢測及等候結果；非澳門居民則不准入境，自機場入境旅客的檢測要求不變。當局指將根據最新疫情調整各種防疫措施，不排除將來要求粵澳通關人士須同時持有新冠疫苗接種證明。

至於珠海方面，今早10時起經珠澳口岸出入境人士持有的無染疫證明有效期，將由原本的7天收緊至48小時內。