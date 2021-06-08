康文署職員涉用假單騙署方　被控行騙受審

康樂及文化事務署一名二級助理經理，在申領一項地區游泳比賽開支時涉嫌「報大數」，誇大同僚所用的款項金額，因而被控一項代理人使用文件意圖欺騙主事人罪。該助理經理否認控罪，案件今天（8日）在九龍城法院開審。

控罪指，39歲被告潘麗艷作為代理人，即康文署二級助理康樂事務經理，於或約於2019年10月2日，使用一份「申請領回已代付之雜費」表格，以及5張由3間商店發出的收據，以誤導其主事人康文署，而該等文件載有虛假的陳述。

任職康文署兼職活動助理的控方證人張肇潔作供表示，前年9月15日九龍公園舉辦游泳比賽，她有份參與籌劃。她在活動前數日及活動當日，先後4次購買物資，包括剪鉗、索帶、膠箱、花球等，涉款共623.5港元，並把手寫單據親身交給被告。被告事後透過支付系統，把款項轉帳予她。

庭上控方向張展示被告最終提交予康文署的收據，4張收據的總數為3180.5港元。張指認得該些收據樣式，惟金額卻有所不同，直言「買唔到咁貴」。張強調從沒改動過單據，但她沒有影印或為單據拍照，便把它交予被告。