公屋收樓驚見裸女出浴　準租戶批房署監管不力任地盤工擅闖單位

成為公屋準租戶當然開心，但收樓時竟隨屋附贈裸女，心情勢必五味雜陳。有深水埗海達邨準租戶日前簽約睇樓時，開門赫見單位內有一名「裸女出浴」，租戶批評房屋署監管不力，令新單位恍如「無掩雞籠」，任由陌生人自出自入。社區主任則促請管理處向前線保安人員發出指引，如任何非住戶人士進入大廈，必須登記及表明目的，以堵截擅闖漏洞。

涉事的屋邨為深水埗海達邨，分三期建設，第二期的海華樓今年4月入伙，目前尚有400伙空置，並陸續安排準租戶簽約收樓。有海華樓租戶在Facebook討論區群組發貼，指上周五（4日）到新單位簽約睇樓時，開門看見一名女士正在單位內裸體沖身，嚇煞在場所有人士。

準租戶指，當時屋內的窗已開，地下遍布沖涼後的水漬，對此感到震驚，擔心單位曾被人作非法用途，並當場與該名女士對質，該名女士稱是第一次入屋，而準租戶亦立即向管理處投訴。

深水埗民協社區主任盧德言表示，據了解有關女士是一名地盤工人，他指從事件可見管理處保安監管不力，令屋邨及未派出的單位變成無掩雞籠，街外人可以隨意進入大廈，甚至進入單位偷用資源。他要求房屋署及管理處嚴肅跟進事件，又建議向前線保安人員發出指引，如任何非住戶人士進入大廈，必須登記及表明目的；所有未派出單位亦應鎖上，並於準住戶辦手續時間前半小時才打開。

東網正向房屋署查詢事件。