外媒指至少2名港大教職員被學生舉報涉違國安法　學者稱感絕望

有外國媒體報道，香港大學的一群學者上月曾就《港區國安法》對學術自由的影響舉行閉門討論，當中提及校方會否向被控違反《港區國安法》的教職員提供法律支援、會否提供國安教育指引等。有與會者形容討論氣氛令教職員感絕望和恐懼，更指目前至少有2名教職員被學生舉報涉違《港區國安法》。

美國時評雜誌《大西洋》（The Atlantic）以《學術自由如何完結》為題報道，港大一群學者上月曾舉行閉門會議，商討《港區國安法》如何影響大學研究的自由。其中有2名與會者表示，對港府近日全城打壓異見的速度感措手不及，會議氣氛瀰漫一片絕望及恐懼，他們認為自己對大學貢獻良多，惟感遭校方拋棄。

報道亦有訪問其他本地大學的現職或前大學成員，他們均指即使有校內人士被官媒或立法會議員針對，大學亦未有提供支援。另有自稱是香港中文大學的教職員指，校長段崇智曾在去年與4所大學校長在《港區國安法》成立後發聲明支持，令教職員感到十分驚訝。

報道又指，港大一名研究生用國安舉報熱線，舉報了至少2名港大教職員涉嫌違反《港區國安法》。