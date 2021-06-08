私家車撞警車後被搜出改裝傘　司機乘客同受審

去年4月30日有市民在旺角聚集，表達對太子站831事件的關注。當日一名男子涉嫌駕私家車撞毀警車並阻差辦公。其後警方在涉案車上檢獲一把改裝雨傘。私家車司機及車上一名乘客，現被控阻撓正在執行職務的警務人員罪，司機則另被控危險駕駛，乘客就另被控在公眾地方管有攻擊性武器。案件今天（8日）在西九龍裁判法院開審。

被告陳棟材（報稱文員）及曾焌熙（報稱無業），同被控於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員秦偉明及警員林浩翔。陳另被控同日在道路上危險駕駛一輛私家車。曾則另被控攜有一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮兩傘。

高級警員許浩賢作供稱，案當發晚他駕警車在旺角洗衣街一帶巡邏，當時涉案車輛在警車左後方行駛。他其後收到高級督察高國權指示，要截停該車。他便依指示駕警車攔在涉案車輛前方5米，其他同袍就落車，指示司機停車及熄匙。其後該車司機被同袍拉出車，車子繼續以時速5至10公里前進。許指他當時落車嘗試協助剎停車輛但不成功，最終涉案車輛撞上警車右側，留下8至10厘米刮痕。

控辯雙方承認事實則指，警方截停涉案車輛後，在車尾箱左側搜出一個背囊，內有1把黑色雨傘、頭盔、防毒面具、以及1張印有次被告曾焌熙姓名的記者證。控方又指涉案的黑色雨傘較一般結實，其金屬傘軸亦可從傘中抽出。