法官忽略挑釁元素　殺情婦無屍命案須再重審

已婚證券公司前董事被控殺死情婦後毀屍滅迹，經兩度審訊後均被裁定謀殺罪成，於2017年依例被判處終身監禁。他不服定罪提出上訴，上訴庭今日（8日）頒布書面判決，再度裁定他上訴得直，上訴庭認同案中確有證供支持，他可能受到死者挑釁而誤殺死者，惟原審法官彭寶琴未有指示陪審團可憑此基礎裁定誤殺罪成，實屬犯錯，遂下令將案件發還重審，這意味董事將要經歷第三次審訊。

現年47歲上訴人陳文深，涉於2011年10月期間謀殺來自四川的女子秦嘉儀。他在2015年第一次審訊時拒認殺人，堅稱與秦「攤牌」和平分手後便不知對方下落，但陪審團最終裁定他謀殺罪成，成為香港開埠以來首宗「無屍體、無法證、無招認」但成功入罪的謀殺案件。他後來上訴得直，案件發還重審。他在第二次審訊時改口承認錯手殺人，結果還是被裁定謀殺罪成，於2017年被判囚終身。上訴庭在2019至2020年間3次開庭，再次聽取他要求推翻定罪的上訴申請，至今日頒判詞再次判他上訴得直，頒令案件進行第三次審訊。

上訴庭指出，案中確有證供顯示，上訴人在案發期間可能受到死者挑釁，以致失去控制錯手殺死死者，例如上訴人自拍拖以來一直都深愛死者，對她照顧有加，給她財政上的支持外，亦有安排她接受心理輔導解決情緒問題。當上訴人妻子揭發婚外情後，上訴人要求與死者分手，惟死者拒絕。有證供顯示，死者有酗酒習慣，脾氣暴躁，更有「辣妹」性格，有意就上訴人提分手一事作報復，說過要向報館爆料指控上訴人涉及內幕交易。上訴人在審訊時亦有提到，死者曾掌摑他及踢其下體。

上訴庭認為，即使辯方在審訊時未有提出上訴人受死者挑釁而錯手殺人，作為抗辯理據，但假若原審法官察覺到上述的種種證供，她都有責任指示陪審團可以此基礎，作出誤殺的裁決。因此上訴庭判上訴人得直。不過上訴庭就拒絕上訴人提出，直接改判他誤殺罪成，以免他第三次受審的要求。上訴庭決定，案件需要發還原訟庭重審。