《頭條新聞》辱警覆核　通訊局指判決無損言論自由

香港電台（港台）電視節目《頭條新聞》部分環節更被指抹黑警隊、誤導公眾。通訊事務管理局（通訊局）於去年5月審議後裁定投訴成立，並向港台發出警告。港台節目製作人員工會及一個記者組織（以下合稱「申請人」）為有關裁定提出司法覆核， 案件今天（8日）於高院續審，由通訊局一方陳詞。通訊局的大律師指，當局在考慮該投訴時，除考慮節目內容亦要配合當時的社會環境作考慮。大律師指當時正值2019年連串暴力事件發生，社會動盪仍然持續，警民關係已被破壞，節目亦有提及警員與相關事件，故需要特別小心處理，以免警民關係進一步惡化。

通訊局的律師指，通訊局獨立運作，並不屬於政府一部分，處理投訴的成員來自社會不同階層，故會作獨立思考。而且其處理的投訴只是集中於該節目本身，不會影響將來節目製作，故不涉及言論自由受損。相反港台隸屬於政府，製作節目的人員雖然編採自主，但並非等於可任意無框架地只表達一方面的意見，需符合《電視廣播守則》的規定。而且港台亦接納了通訊局的裁決，只是港台員工的工會等不服裁決才提出司法覆核，但工會等並不能代表整個港台。

大律師又指，通訊局成員考慮每宗投訴時是會作獨立考慮，並指過去10年通訊局接獲近2萬宗電視節目投訴，其中只有1%的投訴成立。大律師又舉例指，在處理本投訴前，通訊局約於2019年12月底亦處理另一宗有關《鏗鏘集》內容偏頗的投訴，最終裁定投訴不成立，可見局方是有作獨立考慮。

至於有關該集《頭條新聞》的節目內容，大律師指雖然該集主要涉及政府的防疫政策，但考慮投訴時需顧及當時的社會環境，當時正值抗疫時期，需要市民與政府同心抗疫。而且當時剛經歷了2019年的社會動盪，警民關係轉差，故在處理有關警方的內容需特別小心處理，而節目的內容亦會令人聯想到有關詆毀警方的言論。