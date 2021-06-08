北區印度廟欠保育缺通道　區議員斥政府部門各自為政

坐落於粉嶺皇后山的印度廟在回歸前供附近駐港英軍參拜所用，惟回歸後政府不斷發展周邊土地作居住房屋用途，印度廟卻被置之不理。古廟日久失修、鋼筋外露或有倒塌風險，更缺乏公眾道路前往廟宇，不少前來參拜或「打卡」的遊客容易發生意外。北區區議會今（8日）召開會議，有區議員要求房屋署在廟旁的山麗苑居屋銷售公契為印度廟預留出入通道，惟房屋署代表指印度廟是屋苑發展範圍外，由地政總署負責，被議員斥部門各自為政，質疑屋苑工程時沒可能沒有注意到印度廟。

北區區議會主席羅庭德動議要求房屋署就制定屋苑銷售公契時，能夠預留一條小路段業權歸特區政府擁有，以免日後因屋苑路段業權分散，妨礙印度廟的保育工作。羅指山麗苑的邊界與印度廟相差只有約1米，質疑即使規劃署在2015年規劃山麗苑時沒有處理，房屋署興建屋苑時亦沒有理由留意不到印度廟的存在。羅批評房屋署工作有所疏忽，又指新界北仍然有不少工程發展，若政府各部門仍然各自為政，實在有損政府公信力，認為當局規劃需要全面及帶有更多人文關懷。

房屋署物業管理總經理(大埔、北區及沙田)陳啟霖先表示，當局2015年收地時印度廟屬發展範圍以外，當時亦沒有人要求設置通道前往印度廟。對於議員的意見，陳則表示會向同事轉交意見。

另政府僅將印度廟列為三級歷史建築，遲遲未評為古蹟。北區區議會今亦有區議員動議要求古物諮詢委員會為皇后山印度廟重新評級，獲得在席15名區議員全數通過。羅庭德指現時發展局轄下的文物保育專員辦事處，自2010年後並無任何與皇后山印度廟相關的保育工作計劃，因應今年9月附近將會有屋苑入伙及廟宇的結構狀況，認為廟宇有急切的保育需要。區議員陳惠達亦質疑當局為歷史建築評級後會何後續，抑或「由得佢擺係度」慢慢損毀。區議員張浚偉指出區內有不少三級歷史建築同樣面對日久失修問題，建議當局安排區議員、地政總署及古物諮詢委員會一同到印度廟實地考察。

古物古蹟辦事處代表回應指，古蹟辦對重心評級持開放態度，呼籲區議員和市民和局方分享對廟宇的保育意見，古蹟辦會研究。廟宇維修方面，古蹟辦代表指將與地政總署溝通，又指可以安排區議員和政府代表日後到印度廟實地考察。