DSE考生臨考前轉送檢疫中心試場　帶漏手錶獲增加報時次數

今年中學文憑試(DSE)再同樣在疫情下開考。香港考試及評核局指，在5萬多名考生與400多所學校的配合下，今年再次在「零感染」紀錄下完成，並首次於竹篙灣檢疫中心設立試場，共約40間考室，先後安排7名接受強制檢疫的考生，於檢疫中心應考合共9個科目的筆試。

考評局指，檢疫中心的考試安排盡量與一般試場一致，但為配合檢疫中心的實際環境及防疫安排，部分考試程序、所需物資等需作出調適。例如考評局為考生設計告示卡，在需尋求監考員協助時，可將告示卡放出窗外示意，以取代在試場舉手的安排。

而在語文科聆聽考試，由於檢疫中心內考生不能隨意進出房間，故考務人員把座枱式收音機放在每個考室窗外，並預先調校至正確頻道，一旦考生的個人收音機有接收問題，可即時使用座枱式收音機，繼續應考。

有部分考生於考試前一晚才獲悉須接受強制檢疫，考評局連夜與相關部門、考生及學校安排申請手續，但有考生把眼鏡及手錶遺在家中，故在考試期間，考務人員特別增加報時次數，以便考生分配作答的時間。

考評局招募約10名考務人員在檢疫中心擔任監考工作。去年退休的張錦新，於DSE英國語文及地理科考試時出任檢疫中心的試場主任。從事教育界近40年的張sir坦言：「這是幾十年來最特別的監考經驗。」

張sir完成了3天檢疫中心的監考工作，直言炎熱天氣成為了最大挑戰，因穿着全套保護衣令他汗流浹背，故特別穿薄一點的衣服，並在空餘時間到較通風的位置或休息室歇息。張sir相信，同學面對今次挑戰，仍能處變不驚，相信這些經驗有助他們成長，日後面對逆境時也能安然渡過。