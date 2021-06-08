母親節旺角街頭聚集　2男違禁聚令罰1.2萬港元

去年母親節有市民在旺角街頭聚集叫口號，警方警告無效後展開行動，其中2名男子涉嫌逃跑至附近運動用品店，惟最終仍被截獲。該2男被票控參與受禁羣組聚集，他們否認控罪，經審訊後今天（8日）在九龍城法院被裁定罪名成立。裁判官鄭念慈指，若市民不遵守防疫規定，疫情恐會更趨嚴重，考慮到案中聚集人數眾多，傳疫風險頗大，故判他們每人罰款1.2萬港元。

兩名同為24歲的男被告邵智恒及楊家榮，被控於2020年5月10日，在西洋菜南街及豉油街參與受禁羣組聚集。同案原另有一名19歲女被告黃卓琳，她早前經審訊後，被裁定表面證供不成立，當庭釋放。

控方案情指，當晚有約百名市民在案發現場聚集，叫喊辱警口號。警方先後3次發出警告，惟部分人仍然拒絕離開，分成多個小組聚集，其中包括2名被告在內的15人仍在叫喊。警方於是上前採取行動，15人隨即沿山東街方向逃跑，結果警員在一間運動用品店截獲2名被告，他們當時身穿黑衫黑褲，正在喘氣。辯方則指被告只是在店內「睇鞋」。

鄭官裁決時指，信納所有控方證人是誠實可靠，雖然警員在追截過程中，曾經因轉彎而短時間失去影蹤，惟考慮到運動用品店人流稀少，而2名被告的身形及衣着，均與警員的目標脗合，加上他們正喘氣，故肯定警員並無認錯人，2名被告必然是15人群組的一員。由於他們沒有合理辯解而聚集，故裁定他們罪成。