無故響號雙手離軚　新巴司機被判100小時社服

去年9月6日九龍大遊行期間，一名新巴司機涉嫌在當值駕駛巴士期間，在彌敦道上無故響號，駛近警員並向他們舉中指，以及在薄扶林道駕駛時雙手離開駕駛盤。該名司機原被控危險駕駛及不小心駕駛，但經審訊後被裁定2項不小心駕駛罪罪成。他今天（8日）在九龍城法院被判罰100小時社會服務令。庭上透露連同本案在內，被告曾後3次犯不小心駕駛罪，運輸署足以根據記分制度申請將被告罰停牌。

36歲被告張浩然判刑後在庭外指，「會諗諗」是否上訴，現時尚未決定，又稱會與公司談日後的工作安排。新世界第一巴士公司職工會會長林棉標則指，本港車路狹窄，而警方當日明知有大型遊行，卻仍不封路並容許車輛行駛，產生不必要的危險，直言警方處理手法欠佳，才會導致今次事件。林續表示巴士司機每天都在路面工作，少不免會有單手駕駛等情況，形容警方以此檢控「有點兒那個」。

辯方今求情時表示，被告在本案前，曾於前年8月另一宗不小心駕駛案中被記下5分，連同今日2項不小心駕駛罪，被告已被記滿分，可遭罰停牌3個月，故冀求法庭不額外判罰被告停牌。裁判官認同辯方說法，指記分制度足以處理關於停牌的懲罰，但仍然斥責被告的駕駛態度，指他於前年8月觸犯交通條例，之後又再干犯本案，反映他易受情緒影響，而隨性及不專注地駕駛。惟被告在定罪後，仍堅持只是駕駛方法有瑕疵，而非不小心駕駛，故此法庭認為不能以罰款了事，需要判罰社會服務令。

現年36歲的被告，被裁定於2020年9月6日，在油麻地彌敦道、及在薄扶林道近何東夫人紀念堂，兩度不小心駕駛一輛巴士。據案情顯示，被告駕駛的巴士在彌敦道切線時，駛近馬路中央的警員及清潔工，期間無故響號，又不減低車速，惟其駕駛不當的程度未至於危險駕駛，因此裁判官改判他不小心駕駛罪成立。至於另一項不小心駕駛罪，就指被告當日在薄扶林道駕駛時，僅用前臂壓着軚盤，然後脫下手套去整理身後背囊。裁判官指被告心存僥倖，不顧及其他道路使用者安全，幸好路面上無突發事故，才不致釀成意外，因此亦判他罪名成立。