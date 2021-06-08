調查指學校平均流失15%跨境生　56%稱有學生因移民退學

兩地至今仍未全面通關，跨境生來港上學受阻。有調查發現，不少學校接獲學生退學，當中有75%學校指跨境生轉至內地學校就讀，56%表示有學生因移民退學；而大部分取錄跨境生的學校更平均流失了15%跨境生。調查指，加上自行派位的申請人數減少，新學年恐面臨縮班。

教聯會於上月底訪問330間中小學，發現近55%受訪學校指自行分配學位階段，申請報讀小一或中一的學生人數有所減少，平均減少了15%，部分學校減幅達30%。同時，有近15%學校指本學年開辦班數減少，大多減少1班；近22%預期會出現縮班，教聯會指不少學校憂慮縮班影響學校穩定性。

調查指42%學校在本學年有取錄跨境生，當中大部分均表示疫情至今流失不少跨境生，平均流失12名學生，佔全校15%跨境生。至於過去一年學生人數減少的原因，75%受訪學校指跨境生轉至內地學校就讀；約55%表示學生移民外地；學生跨區轉校流動、轉往直資學校就讀，則各佔44%及35%。

另外，有90%學校表示行政及聯絡工作有所增加；逾85%表示難以跟進跨境生的學習進度。同時，逾60%學校分別表示軟硬件配套難以支援網課，以及跨境生未能回港考呈分試。

教聯會促請教育局盡快推出應對措施，加強支援取錄跨境生的學校，避免因流失大量跨境生而引致縮班，令教師人手不穩。該會又期望局方盡快與內地當局商討，讓部分班級的跨境生於本學年內回港上課。