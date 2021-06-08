疫情未平影響營商氣氛　5月份中小企收益下挫

中小企業務收益今年5月的現時動向指數為44.3，與預期的升幅有落差。

新冠疫情持續未平，本港各行各業大受影響，政府今日(8日)公布，中小企業務收益今年5月的現時動向指數為44.3，較4月的47.1下跌，與預期的升幅出現落差，其中批發業及商用服務業下跌幅度較大。政府解釋，由於整體營商氣氛依然審慎，需取決疫情發展及環球經濟復甦的步伐。

政府統計處今發表2021年5月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，涵蓋就業人數少於50人的機構單位，中小企業務收益今年5月的現時動向指數為44.3，與上次公布時預期的48.9升幅有落差。大部分統計調查涵蓋的行業指數較上月有不同程度的下跌，批發業從45.9下跌至37.8；商用服務業從48.6下跌至44.5。政府料6月的業務收益展望動向指數為48.3。政府指動向指數若高於50，表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於5月依然審慎，往後將繼續取決於疫情發展及環球經濟復甦的步伐，不過飲食業的細分指數在擴張區域中保持穩定。