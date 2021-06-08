東網揭發市面糉葉含重金屬及漂白劑　議員在立法會提出跟進

東網揭發市面所賣的糉葉含重金屬及漂白劑，令人關注食品安全問題。立法會食物安全及環境衞生事務委員會會議今日（8日）開會，不少議員關注食品安全問題，批評中心現行的抽驗食物機制存漏洞，認為不僅要抽驗食品本身，也要嚴格抽驗食物原料，確保食品達致確實的安全。

議員葛珮帆在會上提出，端午節將至，關注東網有關糉葉含重金屬的報道，指不少人會自行包糉，擔心含重金屬及漂白劑的糉葉會滲透入糉中，增加食品安全風險，又認為食安中心雖有針對時令食品做抽驗，但僅抽驗食品而忽略食物原料的做法存有漏洞，促請部門完善現行食安把關機制，將抽驗範圍覆蓋至食品原材料。議員何俊賢亦認為，食品原材料的安全同樣重要，促請食安中心跟進，並加強巡查抽驗。

食物安全專員徐樂堅回應指，雖然現時香港、內地及食品法典委員會等均未有就糉葉制訂相關安全標準，但中心對於時令食品有一套檢測標準，會將食物原料對食品所造成的食品風險一併納入檢測考慮中，又教育市民應到持牌可信的地方購買糉葉，另外包糉前亦應先清洗糉葉，可清洗雜質。

另外，會議亦討論食物安全中心提升資訊科技系統的進展。議員謝偉銓關注，系統提升後能否杜絕不法入口商利用注銷進口許可證的手法，逃避實物檢查的行為；議員柯創盛亦關注，相關資訊科技系統是否有預期效益及提升工作效率的指標。

徐樂堅回應指，以往有業界用同一張證明書申請兩次進口許可證，部分是因進口貨品有貨期等問題需要注銷重新申請，另有情況是逃避追蹤。而新系統則能幫助追蹤到有關申請是否重用，有助杜絕逃避實物檢查等違法行為。