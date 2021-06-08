入賭場須出示「健康碼」　衛生局澄清無全民檢測時間表

因應鄰近地區疫情，澳門今日(8日)調整進出公眾場所的防疫要求，限制出入第一類及第二類場所的人士，必須出示「澳門健康碼」方可進入有關場所，包括賭場、酒店、政府部門、商場及提供堂食的食肆及酒吧。另外，就網上謠傳澳門即將開展「全民核檢」，澳門衛生局局長羅奕龍澄清目前並無具體開展有關計劃的日程及時間表。

根據澳門衛生局公告，公眾場所分為三類，其中賭場、酒店場所和公寓、出入境大樓及醫療機構被列為第一類；政府部門、購物商場、設有堂食的飲食和飲料場所、餐廳、酒吧等場所被列作第二類，當地居民進出上述場所時，必須出示「澳門健康碼」。

第三類場所則包括街市、大型超市、卡拉OK、理髮店、健身院及健康俱樂部、美容院、舞廳、桑拿浴室及按摩院、遊戲機中心、保齡球場、桌球室、網吧、電影院、博物館、展覽館、圖書館、體育館、游泳館、部分逗留超過20分鐘的辦事處、服務站或門市，以及綜合性商業大樓，當局建議上述場所，可根據其條件決定是否要求入場人士出示「澳門健康碼」。

至於一般零售商店，如小型超市、便利店等，由於規模、人流較少，顧客停留時間亦較短，故當局建議相關場所毋須要求居民進入時要出示「澳門健康碼」。

談及澳門開展「全民核檢」事宜，羅奕龍表示暫時未有具體的日程時間表，當局正處於籌備階段，亦正物色不同的病毒檢測採樣點，包括位置和空間布局，及準備儀器設備和試劑、以及負責採樣的醫護人員、登記的文職人員和清潔保安等人員調配問題。他重申病毒檢測只是作為防疫手段，當局會因應鄰近地區和澳門本地疫情研判才決定檢測範圍及何時開展。