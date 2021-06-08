涉海運大廈聚集叫囂　男子被控參與集結受審

一名男子被指於去年在尖沙咀海港城參與針對《國歌法》的集結活動，因而被警方拘捕，事後被控一項明知而參與未經批准集結罪。他否認控罪，案件今天（8日）在九龍城裁判法院開審。警員作供指當晚有人在海運大廈聚集喧嘩及叫喊口號，而被告就在人群之中。

控罪指，報稱入境事務助理的被告楊少威於2020年5月24日，在尖沙咀梳士巴利道海港城海運大廈3樓大堂，明知而參與未經批准的集結。警員陳志勇（譯音）供稱，當日他喬裝路人到海港城巡察。下午4時起，海運大廈各樓層都有人聚集，其中第3樓層有逾50人，不時向廣場中庭叫喊政治及辱警口號，引來其餘各層的人士附和。防暴警察多次進入海運大廈，以在場人士涉嫌違反禁聚令及參與未經批准的集結為由，要求眾人離開。陳在接受辯方盤問時，表示不同意市民有機會是即興才附和他人的口號。

另一名警員劉啟桐（譯音）則供稱，當日他也是便衣執勤，於海運大廈監視示威情況。在傍晚約6時，第3樓層的玻璃欄杆旁有逾50人聚集並叫喊口號，期間他注意到1男1女正附和口號。他今日在庭上認出被告，就是當晚附和示威者叫喊口號的男子。