的士離奇撞軍營車閘　解放軍加強保安及完成修復

被撞車閘已被修理，閘下面加裝一道貼地的防撞膠，並有解放軍駐守及巡邏。

上周六晚(5日)一輛的士離奇撞向中區港解放軍軍營。肇事當晚，該輛的士沿中環龍和道行駛至近添華道時，突然撞向駐港解放軍軍營的車閘，多名警員接報後趕到現場調查，事件中無人受傷，涉事司機正還押小欖精神病治療中心，涉被撞毀的車閘經已修復及加裝防撞膠，解放軍亦加強保安。

肇事的士司機被控刑事毀壞及無許可證進入禁區2項罪名，周一(7日)經警車押解到東區法院提堂。裁判官批准控方申請，將案件押後至6月21日再訊，等待為被告索取2份精神科報告，以決定他是否適合答辯及受審，期間被告須還押小欖精神病治療中心看管。

53歲被告袁偉傑，被控於2021年6月5日，在香港沒有許可證進入禁區，即中環愛丁堡廣場2號中環軍營。他另被控於同日在中環軍營，無合法辯解而損毀屬於該軍營的一個車閘，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否受損。

東網記者今日(8日)到過肇事現場視察，發現被撞毀的車閘已被修好及加裝了一道貼着地面的防撞膠，車閘呈落下，旁邊鐵閘關上，並有「軍事禁區 不得擅入」告示牌，而閘內有解放軍駐守及巡邏，非常緊張外面的舉動。

警方發言人回覆指涉事的士司機仍維持以上兩項控罪，至於是否仍還押在小欖精神病治療中心，則沒有更多資料提供。