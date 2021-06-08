涉分發港獨傳單　2男女還押至8月再訊

2名男女涉嫌設計及派發港獨傳單，前日（6日）被警方國家安全處拘捕，至今天（8日）被押解至在西九龍法院提堂。2人暫時毋須答辯，總裁判官蘇惠德應控方要求，將案件押後至8月4日下午再訊，以待警方作進一步調查，包括檢查2名被告的手機、女被告的公司電腦、以及閉路電視片段等。候訊期間2人要還押。

本案2名被告曹雪芯（45歲、香港專業教育學院文員）及黃俊偉（17歲、中四學生），被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，違反《刑事罪行條例》第10條。控罪指2人在2020年5月至2020年12月11日期間，在香港一同串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。今天2名被告均有申請保釋，但總裁判官在聽取控辯雙方陳詞後，不信納2人在保釋期間會停止作出危害國家安全的行為，因此拒絕他們的保釋申請。

據了解，控方指2名被告在去年5月認識，曹指示黃設計印有鼓吹港獨字眼的傳單，然後曹用公司電腦打印相關傳單，並在去年12月將該些傳單放在灣仔某天橋，讓傳單隨風飄落，警方共收集到的101張涉案傳單。當時曾有警員截查曹，但直至前日（6日）警方才正式將她拘捕。