女律師涉起腳撐警　官指警證供有疑點判無罪

女律師乘的士到旺角，被司機指沒有繳付車資便落車離去。警員到場調查期間，她涉嫌拒絕停步及出示身份證，更「瞓地」高聲呼救，被帶上警車後又涉嫌「起飛腳」把警員「撐」出車廂。她否認阻撓在正當執行職務的警務人員及襲警2罪，於西九龍裁判法院受審。案件今天（8日）裁決，暫委裁判官曾宗堯裁定女被告2項控罪俱不成立。裁判官指控方2名警員證人的證供與現場拍到閉路電視片段有矛盾衝突，指警員證供穿鑿附會，回答辯方盤問時態度迴避，認為他們沒有如實敍述事發經過。

56歲被告陳綺玲，被控在2019年9月3日，在旺角太子道西與園藝街交界地下，故意阻撓及襲擊警員鄭則安。被告沒有聘用律師，親自抗辯。裁判官今裁決時提到，當晚接載被告的的士司機作供表示，當晚警方在旺角封路，他落車了解後返回的士，把情況告知被告。惟被告不願支付車資並落車離去。警長梁子堅就供稱他到場調查時被告不合作，及後須押送上警車。不過裁判官就指出，附近油站的閉路電視並沒拍到的士司機返回車廂一幕，故裁定司機非誠實可靠的證人。

裁判官續指，閉路電視拍攝到有警員疑似用電筒照向被告，被告在強光出現後一度躺在地上。梁警長供稱當時須用電筒指揮交通，惟片段中當時並沒有車輛駛過。裁判官又指出，警員鄭則安稱被告在警車上，斜身挨後坐着，突然伸右腳，用力「撐」向他的肚腩，使他跌出車外，肩膊更撞到行人路欄杆。但閉路電視就僅拍攝到鄭跌出車廂，與行人路欄杆仍有一段距離，加上女被告身高只有約1.5米，相反鄧身材魁梧，故對被告能否用腳「撐」飛鄧有疑問。