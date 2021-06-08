學體會煞停學界籃球馬拉松　遭質疑扼殺運動員賽事機會

香港學界體育聯會昨日(7日)以防疫措施仍實施為由，宣布取消復辦「2020/21年度全港學界籃球馬拉松」，同時取消「全港中學虛擬室內賽艇比賽」。有地區人士指，學體會早前曾舉辦乒乓球和羽毛球的學界比賽，認為該會解釋牽強及不合理，扼殺本地年輕運動員的發展。

學體會在公告表示，「鑑於學生在校內須時刻佩戴口罩的指引仍未放寬，以及社交距離措施仍在實施當中」，決定取消上述兩項比賽。油尖旺區議員曾自鳴及民主青年主席陳堡明表示，學體會早前舉辦乒乓球和羽毛球的學界比賽，但現時卻以另一套準則取消其他比賽，做法對一眾希望參與賽事的同學極不公平。

他們指，同學以學生的身份出席校際賽事的時間及機會相當短暫，去年學界的體育賽事已因為疫情而取消，現時疫情開始緩和，體育館、籃球場等已重新開放，學體會卻在安排比賽上「大細超」。陳堡明建議，可採取賽前病毒檢測及入場人次設限做參考標準，避免出現「可以練波，但無得比賽」的尷尬情況。