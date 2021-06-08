滙豐取消派息被股東入稟追討　押後7.12判決

滙豐控股於2020年初取消派發2019年度每股0.21美元的末期息，引起小股東不滿。有小股東入稟小額錢債審裁處，向滙豐追討股息。案件今天（8日）開審。滙豐代表指，滙豐當時考慮到新冠肺炎的影響，為保證資金儲備及提升穩定性，故取消派息，而本案所涉的股息為中期股息，決定具有法律基礎。不過其中一名申索人就指滙豐管理層將末期股息包裝成第4次中期股息，使董事局毋須召開股東大會，便能夠作出取消派息決定，有違合股民合理期望。暫委審裁官林子康將案件押後7月12日作裁決。

本案申索人為曹維新、李激光、麥若媚、程少媚、及Jantix Management Limited，被告人為滙豐控股有限公司。其中一名申索人李激光出庭作供時，指滙豐管理層公布取消派息時，使用的字眼是第4次中期股息。他表示有案例指出，末期股息是必須要派發，中期股息則可由董事局決定應否派發。李指滙豐管理層將末期股息包裝成中期股息，使董事局毋須召開股東大會，便能夠作出取消派息決定，是違反了小股民的合理期望。

另一名申索人Jantix Management的代表呂先生則在盤問滙豐代表時，質問滙豐管理層有沒有考慮到，取消派息會對股東的生活有影響，及令股東失望。滙豐代表指明白會令股東失望，但不代表沒有基礎取消派息。