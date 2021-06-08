再多3名區議員接獲民政署警告　涉參與集會悼六四或違反法例

警方反對支聯會舉辦六四集會，但不少泛民主派區議員在網上宣傳悼念六四及街站派蠟燭，而收到民政事務總署的警告。今日(8日)再有多3名泛民區議員接獲民政署的警告，指他們於六四當日在大埔廣場點蠟燭或參與集會，可能會觸犯香港法例。

大埔區議員周炫瑋、文念志及何偉霖今日在社交網站發布來自民政總署的警告電郵，署方附上周五於6月4日當晚在大埔廣場參加集會的相片，及附上其在當日上載以白色蠟燭砌成「64」字眼的相片。

周則回應指控，指大埔區議員「喺大埔行行企企」、不解「同街坊傾吓偈就話係參與集會」，至於說當日是6月4日就是鼓勵參與公眾集會。而向文念志發出的電郵則附上他當日在大埔廣場點蠟燭的相片，可見有7名警員向他們問話，另外亦有他轉寄關於六四的影片，表示會堅持悼念。文批評民政總署說三道四，是赤裸裸的監控及政治審查。

另外，民政署向何發出的電郵上，附上他在六四當晚在大埔廣場點蠟燭及播歌的相片，另外有他在3日發布的蠟燭照片，寫有「有種信念叫堅持」。何質疑「原來一人街站默站悼念都違反議會守則」，批評是對一點燭光的打壓。

現時至少有30名泛民區議員被民政署警告，署方收到投訴稱相關區議員進行與區議會無關的活動，或觸犯香港法例，包括宣傳、鼓勵及協助公眾參與未經批准的公眾集會，涉事者實報實銷的開支或不獲發還。