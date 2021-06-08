7間學校爆發上呼吸道感染　今被納入強制檢測名單

政府今(8日)就強制檢測公告刊憲，由於7間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有3間學校及4間學校的指明級別被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

任何在5月26日至6月8日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於周四(10日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周六(12日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在周日(6日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港新界上水彩園邨彩玉樓地下107-120, 122及124室仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

(2) 香港新界馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓KG01號鋪崇真會美善幼稚園（馬鞍山）

(3) 香港新界天水圍天瑞邨瑞勝樓（第五座）地下嗇色園主辦可瑞幼稚園

在5月26日至6月8日期間於以下指明學校就讀以下指明年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於周四或之前接受檢測。受檢人士若在周日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港中西區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部二年級

(2) 香港新界天水圍天榮路11號香港青年協會李兆基小學一年級

(3) 香港新界屯門友愛邨愛德里2號伊斯蘭學校二年級

(4) 香港新界荃灣海壩街80號荃灣潮州公學六年級