東網APP更新　全新搜尋功能　掌握熱門時事

「上東網，知天下」！東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，為讀者帶來嶄新視野角度，掌握世界脈動。全新「搜尋」功能於東網APP及網頁版隆重推出，除了能搜尋東網及《東方日報》的精彩新聞，更新增「熱門搜尋字眼」，方便讀者掌握最新時事資訊，提升用戶的使用體驗。

現時想重溫包羅萬有的東網新聞，讀者只要按下東網APP主頁下方功能列表內的「搜尋」，進入搜尋頁面，輸入想尋找的內容後，東網會即時更新搜尋結果；按下旁邊《東方日報》分欄，更能便捷切換到《東方日報》的相關新聞。

想再精準搜尋，搜尋欄目下方更可選擇「近6個月」、「近1年」、「近2年」的搜尋結果，甚至自訂日期範圍，輕易篩選東網及《東方日報》新聞。介面操作簡單，尋找心水內容，「話都冇咁易！」

另一主打的「熱門搜尋字眼」功能，提供每日最多市民關注的新聞關鍵字眼，一按即睇相關報道，令讀者於話題發酵前已洞悉先機，掌握時事、潮流的社會脈搏，緊貼大小事。