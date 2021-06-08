元朗大欖郊野公園疑被非法倒糞　環境惡劣臭味四溢

元朗大欖郊野公園用地疑被非法傾倒大量排泄物，有消息指，有收集糞便的車輛，疑非法將糞便傾倒在郊野公園用地範圍，形成一個「大屎坑」，約標準泳池大小，環境惡劣；坑洞距離大棠有機生態園約100米，在生態園及大欖郊野公園交界，附近有天然溪流。漁護署指正就有關個案進行調查，並與相關部門採取適當跟進行動。

據指，收集雞糞的車輛每周2至3日，到新界多個雞場收集雞糞，每日運送最多5次；而收集人糞的車輛，則到全港多個地盤收集流動廁所的排泄物。車輛經大棠有機生態園正門進入後山，再到坑洞排放污物。據指，坑洞原為樹林，惟被非法砍伐後變成坑洞，旁邊豎立一塊「政府土地」牌。

地政總署發言人指，元朗地政處到場視察後，確認查詢的土地屬政府土地，部分位於大欖郊野公園內。地政處當時未有發現傾倒排泄物的活動或非法挖掘的情況，過去３年並沒有接獲相關投訴。該處方會聯同相關部門跟進，以防政府土地被佔用。

漁護署指涉事地點部分位於大欖郊野公園範圍內，正就有關個案進行調查，並與相關部門採取適當跟進行動。過去3年，該署並沒有接獲查詢所指地點違例開墾或非法傾倒廢料的投訴。

經營大棠有機生態園的十八鄉鄉事委員會前主席梁福元指，該地段屬堆肥區，強調僅有動物糞便，並非人糞，並且有松樹種植牌照，村民世世代代在該處種植，正進行復耕。他稱知道村民用大棠生態園道路運送，而堆肥區地段由漁護署管轄且遠離民居，並不會對民居造成影響。他又指政府一直鼓勵復耕，希望漁護署可為農友提供技術協助，不要荒廢農地並鼓勵有機種植。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得將扔棄物或廢物棄置任何公眾地方；任何水道、溪澗、渠道、溝渠或水塘，以及任何土地(獲土地擁有人同意除外)等地方，違例者最高可被處罰款2.5萬港元及監禁6個月。根據《廢物處置條例》任何人士於公眾地方棄置廢物，即屬違法，最高可被處罰款50萬港元及監禁6個月。禽畜糞便需要包括妥當送到堆填區，而人糞則需要送到3間指定污水廠排放。