旺角冚毒窟檢海洛英冰毒　拘12人包括孟加拉假難民

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(8日)進行代號「征服者行動」的打擊毒窟行動，突擊搜查旺角上海街629號一個單位並搗破一個毒窟，檢獲小量懷疑海洛英、小量懷疑「冰」毒、140粒懷疑咪達唑侖和一批懷疑吸食毒品工具，如冰壺、針筒、錫紙及打火機等。檢獲毒品的總市值約8,600港元。

行動中，一名姓羅(43歲)本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外6名本地男子、1名持「行街紙」的孟加拉男子及4名本地女子，年齡介乎38至68歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。該名姓羅被捕男子現正被扣留調查，其餘被捕人則已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。