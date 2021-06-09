半數硬皮症患者發病1年以上才確診　延誤診治可致肺纖維化

硬皮症一直是一種為人所忽視的病症，然而此病嚴重可致肺纖維化及縮短壽命。現時本港約有500名病人，其發病高峰期為30至50歲，女性發病率為男性的4倍。患者通常會出現雷諾氏現象，即手腳血管異常收縮導致發白、發藍或發紅，而皮膚亦會因病變而硬化、纖維化，以及出現關節痛等，如患者沒有盡快診斷並治療硬皮症這種較罕見病症，除外表可見的病徵，更容易導致身體出現肺纖維化等內部問題。

香港風濕病基金會於今年4至5月間調查了31位硬皮症患者，發現有近5成患者均在硬皮症發病了1年或以上才確診。周小姐亦為硬皮症患者，她指自己由出現病徵至確診耗時2年。起初是指尖易變白及麻痛，搓暖雙手便回復正常，故不以為然，後來出現晨僵、關節痛，加上感冒久久未癒，最後經多番轉介才確診，而此病亦令她出現肺纖維化，肺部功能下降。

硬皮症併發症可致肺纖維化，風濕科專科醫生馬繼耀表示，與一般人相比患者壽命較短，惟會縮短多少暫未可知。而風濕科專科醫生葉文龍則指，現時已有新一代抗纖維化藥物，可有助減慢肺功能下降的速度，葉呼籲患者勿忽略肺部檢查，否則容易錯失盡早抑制肺纖維化的時機。