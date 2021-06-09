傳半島酒店籲打針否則或裁員　員工轟以「飯碗」威脅

有傳尖沙咀半島酒店內部告示指，若接種率未如理想或會裁員。

新冠肺炎疫苗接種率未如理想，近日不少私營機構倣效港府做法，威逼利誘員工「谷針」。有傳尖沙咀半島酒店近日貼出內部告示，母公司香港上海大酒店有限公司營運總裁包華在信中表示，對拒打疫苗的員工感失望及憤怒，又指酒店至本月底仍未達70%接種率，便有可能裁員；有員工不滿資方以「飯碗」作威脅。東網已向半島酒店查詢事件，尚待回覆。

包華指出，香港過去2年經歷巨大挑戰，包括反對《逃犯條例》修訂風波及疫情，公司酒店業務持續錄得虧損，集團去年損失20億港元，目前每月仍虧損約6,000萬港元，但半島酒店至今無裁員，相反公司的海外酒店已有約2,000名員工失業。包認為，展示忠誠應是雙向，稱「期待員工展示他們對公司的忠誠，向公司伸出援手和協助」，呼籲員工打針。

包續指，接種疫苗與本地政治無關，是為了保護自身及家人健康，並讓香港重新通關及迎接旅客，批評酒店內蔓延很多關於疫苗副作用的謠言和錯誤訊息。

他指，員工除非有合理健康理由，否則應預約打針，並遞交預約紀錄至人力資源部，明言公司接種率至本月底若未達70%，酒店將實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。至於已打針的員工，包稱員工可在登記後領取2,000港元獎勵；若接種率達70%，有關員工可額外獲發2,000港元津貼。