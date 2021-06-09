港府威脅安老院舍接種率低難放寬探訪　業界今商討谷針措施

新冠肺炎疫苗計劃展開後屢爆嚴重事故，社會人心惶惶，當局早前則明言必須增加安老院舍院友及職員的接種率，否則探訪安排或放寬無期。有安老業界人士透露，業界今日(9日)將召開會議，商討未來有機會推出的「谷針」措施，包括為員工提供抽血等身體檢查，以及現金或假期獎勵等，待日後落實有關安排及執行細節後，將再作公布。

安老服務協會主席陳志育透露，業界將討論院舍職員不欲接種疫苗的原因，並考慮多個鼓勵打針的措施，例如與醫療機構合作，為他們提供身體檢查，包括抽血及檢查有否對疫苗敏感等，以減低員工的疑慮。另外，業界亦會考慮提供現金獎勵或「疫苗假期」，強調目前尚未有定論。

陳指出，現時院舍接種疫苗的進展緩慢，據其了解，部分院舍甚至尚未為院友評估身體是否適合打針。至於員工方面，港府雖有提供外展接種服務，但由於有關服務是「院友同員工一齊做（打針）」，員工若要打針，變相要待假期到社區自行接種，故接種率不太理想。他續指，院舍員工在社區生活，一旦染疫有可能影響院友，業界將鼓勵他們打針。