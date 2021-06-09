電影《理大圍城》被指宣揚暴力　政府澄清藝發局從未資助製作

以2019年反對修訂《逃犯條例》示威為背景的電影《理大圍城》，該片之發行商「影意志」早前被揭在過去3年間，獲藝術發展局撥款278萬港元資助，引發外界關注藝發局審批資助申請的準則。民政事務局局長徐英偉今早（9日）回應議員書面質詢時透露，「影意志」在過去5個財政年度，即在2016/17年度至2020/21年度期間，合共獲藝發局批出逾429萬撥款。

當局在書面答覆中又澄清，指藝發局從未資助「影意志」製作電影《理大圍城》，又謂該影片是「影意志」安排在其籌劃的「香港獨立電影節」播放的其中一部電影。當局又強調，「影意志」是在2020/21年度獲發「年度資助」的藝團之一，資助額為892,400港元，僅佔藝發局在該年度批核的「年度資助」和「計劃資助」總資助額約0.9%。

對於議員關注政府否推出新措施，避免以公帑資助藝術團體製作宣揚仇恨、暴力，甚至違反《港區國安法》的藝術作品。當局表示，藝發局一直有要求所有獲批資助的藝術團體，在與藝發局簽署的合約中承諾及履行合約內容，包括在資助期內必須遵守香港法例；又會不時發信提醒所有獲「年度資助」的藝術團體，必須遵守香港法例以及其他合約條款，最近一次在2021年1月。

當局又強調，如獲資助藝術團體在任何方面違反合約內容，包括在現行法例下被確定為鼓吹港獨、推翻政府，藝發局可以行使暫緩、調整及停止該獲資助藝術團體於該資助年度的資助撥款的權利；藝發局亦會審視其將與獲資助者簽署的合約，使內容切合最新法例要求，並會為獲資助者舉辦講座，就《港區國安法》及其他最新法例要求提供相關資訊，增加對有關法例的認識。