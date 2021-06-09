議員憂啟德體育園工程延誤　政府稱如期2023年底竣工

政府早前向立法會建議保留民政事務局一個屬首長級、由政府建築師出任的項目總監編外職位，繼續領導啟德體育園組監督園區項目推展工作，任期至2023年12月底為止。多名議員今(9日)關注體育園工程會否延誤，以及是否有人為此問責。民政事務局在會上多次表示，工程可於2023年底前竣工，根據資料顯示，工程不會延誤。

人事編制小組委員會今開會討論，勞工界議員潘兆平表示，不少市民擔心工程延期超支，質問當局如何評估工程進度理想。議員郭偉強則稱，公眾關注問責問題，一旦工程延期，項目總監是否需負責。

民政事務局副局長陳積志說，當局滿意工程進度，進度順利，現已完成與建築有關的主要設計工作及打摏工程，正進行屋宇設備和資訊科技詳細設計工作，以及興建地庫和上蓋，有信心可於2023年底前竣工。如工程延誤，合約方需要每天繳付430萬港元罰款，相信可令合約方依時完成工程。

旅遊界議員姚思榮關注，項目總監任期完結後，會否有人接手負責體育園營運監察工作，以及園區是否有足夠交通配套，應付未來人流。民政事務局體育專員楊德強表示，項目總監主要負責設計及興建部分。至於園區營運方面，則由該局首席助理秘書長負責處理未來營運團隊變更。

楊又稱，當體育園在2023年底竣工後，周邊的中九龍幹線地盤工程已完成，相信不會影響體育園運作。另外，當局指園區內已設超過880個車位，逾600個屬私家車位，亦設旅遊巴士及巴士泊車位置，園區附近亦有兩個主要港鐵站，交通配套足夠。人事編制小組委員會委員最後以舉手方式通過開位建議。