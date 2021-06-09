廚師稱為吸引妻注意非禮親女　認罪囚40個月

4旬廚師與妻子感情生變，於前年數度着10歲女兒入房並藉機非禮，不但命令女兒跪下舔其下體，更要求女兒觀賞他與女子性交的片段，再指插女兒私處。其妻察覺女兒有異後向社署求助，終於揭發事件。廚師被捕後向警聲稱「我同老婆感情唔好，所以我先摸我個女下體引佢注意」他半個月前在區域法院承認非禮等5項控罪，今天（9日）被判處即時入獄40個月。

本案今天被安排在西九龍法院判刑。主審法官練錦鴻判刑時斥責現年41歲、代號「Y.G.」的被告，指其行為違反誠信及道德底線，為了滿足個人不道德私慾，在案發的4個月內利用自己家長地位，侵犯成長中的女兒X。雖然由於X母親不欲X再述創傷經過，拒絕讓X接受評估及索取創傷報告，但法官認為案件對X造成傷害及留下不可磨滅的烙印，亦令X母感焦慮及愧疚。

法官指，法律除了要懲罰自恃成年人及長輩身份而犯案者，亦須保護未成年的弱小社群，並要防止其他人犯案、反映社會的不齒、及使X及其母得以釋懷。法官又引述被告的心理及精神報告，指被告無明顯悔意，稱為保護女兒才認罪，指X是受其母影響而作出指控，可見被告並不知道行為有極大不當之處。最終判處被告監禁40個月。

被告早前承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及2項非禮罪。案情指，被告被妻子懷疑有外遇而分房睡，故被告與X同睡一房。前年7月，被告着X入房關門後，要求X舔其下體。被告於8月再兩度要求X入房舔其下體，X因怕被體罰而遵從。前年11月13日，被告又叫X入房，要求X觀賞他與女子性交的片段，及後把手伸進X內褲，觸摸及指插X私處。X低聲呼痛。被告剪指甲後，再返回房續摸X私處，X假裝肚痛走到廁所哭泣。3日後，被告再度非禮X。直至X母在清洗內褲時發現有異，追問X才揭發事件。被告被質問時起初否認指控，後來才承認並求妻原諒。