嶺大學生會問卷現「武漢肺炎」　校方勸告不果禁群發電郵權利　

全城谷針潮下，嶺南大學早前要求本年入住學生宿的學生，接種新冠肺炎疫苗或定期進行病毒測試。嶺大學生會代表會臨時行政委員會就此進行問卷調查，但當中使用「武漢肺炎」的名稱，遭學生投訴，校方昨夜(8日)即時終止學生會使用大學電郵系統群發電郵的權利。東網正向嶺大校方查詢。

嶺大臨政表示，該會本月3至12日進行問卷調查，期間校方曾要求更正「武漢肺炎」的名稱，學生會表示不同意後，校方便於昨夜向全校發電郵，內容指接獲學生投訴學生會使用「武漢肺炎」一詞不恰當，並對大學成員造成冒犯。校方即時終止學生會群發電郵(Mass Mail)的權利，以及指摘嶺南大學學生會代表會、臨時行政委員會及臨時編輯委員會的文稿內容和論調令人反感和不能接受。

學生會斥責校方反應及行動荒謬及令人費解，指該會過去一年多次使用「武漢肺炎」一詞與校方及學生溝通，屬行之有效的名稱，再加上多個本地傳媒使用該詞，反映「武漢肺炎」對大部分香港人而言都清晰易明。該會表示無意更改用詞，又重申並無冒犯或污名其他地方民眾的意圖。