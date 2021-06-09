律政司研委任律政人員作資深大律師　公會邀成員發表意見

大律師公會昨日(8日)向公會各成員發出通告，透露自律政司司長處中得悉，律政司正建議對相關條例作出必要的修訂，以令在律政司工作的律政人員有資格申請為資深大律師。大律師公會表示，該建議可能對行業生重大影響，邀請成員在一個月內發表意見。律政司回覆東網查詢時表示，現正探討律政人員可獲資格委任為資深大律師的方案。

律政司司長鄭若驊今出席立法會會議後表示，律政司的律政人員，與一般私人執業的事務律師及大律師的工作及運作有不同，在律政司工作的律政人員，即使是事務律師，都會被派上庭進行訟辯工作，認為相關安排不影響一直以來委任資深大律師的準則，亦不會改變現時委任諮詢大律師的條件，也不影響私人執業請況。

她指，按照準則，該人應有足夠聲望，對法律有足夠認識等，未來不會修改任何準則，同時亦不會影響私人執業相關安排，若該名律政人員離任後，律政司並不建議可保留資深大律師的銜頭。至於會否成為政治籌碼，鄭表示絕不會出現。

根據《律政人員條例》，「律政人員」是指獲委任到香港擔任律政人員的人員，或合法履行附表人員，包括律政司、地政總署、公司註冊處、土地註冊處。非大律師的律政人員沒有資格獲委任為資深大律師，只有符合《法律執業者條例》(第159章)第31A(2)條規定的大律師才有資格。

大律師公會認為，該建議非常重要，並且可能對行業產生重大影響，因此，有必要與所有成員進行廣泛協商，邀請成員於7月9日或之前就提案以書面形式或電郵發表意見。