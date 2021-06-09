港人海外接種疫苗回港須申報　食衞局：正研便利措施

現時曾在A2、B及C組指明地區，例如印尼、英美、日本等逗留的人士，須屬香港居民才可獲准登機來港，而部分人士亦已在當地接種疫苗。有議員關注政府會否在電子針卡內加入新功能，容許加入非本地接種疫苗的紀錄，方便抵港人士證明已接種疫苗。食物及衞生局回應指，正研究如何進一步便利香港居民使用非本地接種紀錄。

對於部分在抵港前14日已完成接種兩劑疫苗的人士，可獲縮短檢疫期。食物及衞生局解釋，如果來港人士在香港以外地方接種疫苗，除了港府認可的10款疫苗外，本港亦會接受世衞緊急使用清單或資格預審疫苗清單上的疫苗，及經世衞指明的嚴格監管機構或國家藥品監督管理局批准使用的疫苗。

局方續指，如果港人在香港以外地方接種上述名單上的疫苗，可出示當地相關機構發出的疫苗接種紀錄，並填寫申報表格，當局正研究如何進一步便利他們使用非本地接種紀錄。

至於被問到港府有否與內地相關部門商討兩地疫苗接種紀錄互認機制，及恢復全面通關的條件，局方僅指港府一直與內地當局及澳門政府就疫情防控措施保持緊密溝通及聯繫，並共同積極研究在三地疫情受控，及不增加各自公共衞生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民正常跨境往來。