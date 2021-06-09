議員促以金融機構監管信貸資料服務　政府稱無計劃立法

信貸資料服務機構欠缺監管，亦曾爆出保安漏洞。有議員今日(9日)在立法會會議上提出質詢，促政府立法規定信貸資料機構的運作須經金融監管機構認可及授權。財經事務及庫務局局長許正宇稱，行業工會對新管理架構有共識，將會制訂守則及成立管治小組，政府並無計劃立法以金融機構監管信貸資料機構。

金融界議員陳振英指，政府應考慮以金融監管機構授權信貸資料機構的運作，並縮短銀行向信貸資料機構提交信貸資料的期限，藉此反映最新的信貸風險。他又稱政府應賦權個人資料私隱專員公署向違反《個人資料（私隱）條例》的資料使用者施加罰款。

許正宇回覆指，行業工會對新管理架構有共識，會在守則、企業管制、內部監控及安全等方面訂立標準，並成立管治小組，在落實新安排後，銀行需要透過平台接受規管要求，因此當局並無計劃就監管事宜立法。對於增加私隱專員的權力，許稱政制及內地事務局正在就條例諮詢立法會，但仍在研究當中。

另外，議員麥美娟認為信貸資料機構在港無本生利，質疑為何查閱自身的信貸記錄都需要付款。議員陳健波及廖長江亦指出，查閱自身的信貸報告需要每月繳交280港元實屬高昂，促政府規定每年最少向市民提供一次免費的信貸報告。許正宇稱，行業工會有意延伸要求機構額外為市民提供信貸報告，具體安排會由工會適時公布。