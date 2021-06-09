人事小組通過設3個首長級編外職位　專責監督巴士安全

運輸署早前向立法會申請開設3個首長級編外職位，負責加強監督及支援提升專營巴士安全的工作。有議員今(9日)認為提升交通安全屬恒常工作，部門內應有人手處理，質疑開設職位是架床疊屋。署方回應指，開設職位是為了落實政府專營巴士服務獨立檢討委員會報告中，設立巴士安全專責小組及巴士安全總監職位建議，強調政府過去較為被動，現為時候主動處理巴士安全問題。委員最後以舉手方式通過有關開位建議，將交付財務委員會審議。

運輸署建議開設的編外職位包括1個職銜為安全總監的運輸署助理署長、1個首席運輸主任及1個總機電工程師，為期5年。會上，旅遊界議員姚思榮認為，巴士安全工作應由巴士及鐵路科處理，質問為何需要特別開設專營巴士安全小組，憂慮部門內出現架床疊屋情況。

運輸署署長羅淑佩表示，在2018年大埔嚴重車禍發生後，檢討委員會報告作出45項建議，署方已落實43項建議，包括在3年內為3,000輛巴士安裝安全帶及車速顯示器，剩下兩項建議為設立巴士安全專責小組及設立巴士安全總監職位。運輸署助理署長需兼顧鐵路及專營巴士工作，惟近年鐵路信號系統測試工作令部門工作量大增，加上署方認為巴士司機疲倦管理、車輛結構安全及與工會溝通等工作需加強，故經檢討後認為有確切需要開設相關編外職位。

另外議員廖長江關注，政府委聘獨立專家進行的疲倦管理研究進度如何，及有關車內裝置及巴士科技規定落實情況。運輸署副署長李萃珍表示，疲倦管理非只涉工時問題，更可能涉編更、休息日安排及車程路線距離等，現已聘請職業安全專家開展研究，並招聘巴士司機協助進行研究，惟研究需時，在了解情況後將制訂短、中及長期的設施。她又指現時已落實所有專營巴士公司購買的新車必須已安裝「三寶」，包括安全帶、電子穩定控制系統及車速限制減速器，有助改善巴士安全。