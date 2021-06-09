議員促政府與內地商討　打針縮減檢疫期

在今日(9日)的立法會大會上，議員詢問政府有何措施鼓勵市民打疫苗，又認為送禮只是提供物質上的支持，應盡快與內地及其他地方達成協議，做到打針縮減檢疫期，才能真正吸引市民打針。

議員鍾國斌認為，政府應該盡快與內地商討通關條件，若注射一針，檢疫期縮減至14日，兩針則7日，才是真正的誘因，方便做生意人士，以及家庭團聚等。食物及衞生局局長陳肇始表示，出行方面需要與其他地方商討，未來會繼續與各地保持溝通。

議員蔣麗芸則關注，2款疫苗即將無貨。陳肇始回應說，當局有密切監察疫苗數量，儘管過去每日注射甚至預約數目都上升，但不少接種中心仍有位，當局亦有留意疫苗付運時間。

議員麥美娟對港府回覆表示遺憾，斥港府對兩地疫苗記錄互通「唔知研究到幾時」，倘若港府做好疫苗記錄互通，可方便市民出入之餘，亦對疫苗接種有鼓勵作用。她建議港府主動接觸內地官員，討論通關及記錄互通安排，同時應考慮保障市民的個人私隱，強調疫苗記錄互通不可再拖。

對於政府和商界推出誘因「谷針」，議員田北辰稱收到市民反映，沒有接種疫苗是因為不知道是否適合打針，或是接種那一種疫苗。田認為若市民打針後出現嚴重反應，再多的獎品亦是得不償失。田指政府提供的免費疫苗界種諮詢，電話常常未能接通，亦難以預約，故此他向食物及衞生局跟進，希望所有公立醫院均提供不用預約，輪候時間亦不長的免費諮詢服務。