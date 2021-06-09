報告揭本港疫情下非法賭博活動增加　去年總利潤達155億

疫情下非法賭博網站針對賽馬及運動項目的投注大增1至2成，有調查發現非法集團在本港所賺取得年利潤或達到逾150億港元，亦有統計指香港或設有逾百個賭博網站伺服器，由於使用匿名伺服器和加密交收賭注等，令執法人員追查困難。報告亦指出，大約4%的香港投注者在過去12個月曾非法投注籃球，3%人曾非法投注電子競賽及即場投注。

亞洲賽馬聯盟（Asian Racing Federation）連同反非法賭博專責小組（The Council on Anti-Illegal Betting & Related Financial Crime）近日發表調查報告，指雖然各地的合法博彩活動如賽馬和主要球賽因疫情而減少收益，但非法賭博集團收入卻明顯上升，估計收益已上升至140至150億美元（折合約1086至1164億港元），較前年上升約1至2成，創下歷年新高。

報告又指到，港人參與非法賭博的原因主因是博彩賠率較馬會吸引，亦能以更多類型電子支付方式交收賭注，若以疫情期間經非法賭博網站投注賽馬及運動項目增加約1至2成推算，估計為本地不法集團帶來了額外20至30億港元利潤，則非法賭博網站去年在本港的總利潤約有145至155億港元。

報告亦指，非法賭博網站提供逾百種交收港元的方法，估計去年香港有6%人口參與。聯盟在報告中認為，非法投注增長迅速，當中收益助長跨國有組織犯罪及孳生洗黑錢等罪行。