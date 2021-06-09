政府正草擬修例　加強規管安老院舍妥善處理藥物

本港人口老化加劇，議員關注長者因缺乏對藥物的認識，會不當整理及存放藥物，甚至同時服用多種藥物引致服藥過量或藥效相抵銷而不自知。政府回應指現時已有多項措施協助安老院舍長者及居家長者提供用藥輔導，政府同時正進行法例修訂的草擬工作，規定院舍須妥善地處理藥物，完成後將盡快提交立法會審議。

議員蔣麗芸今日(9日)在立法會會議上提及現時的情況非常危險，因為部分長者「乜都食」，受記憶衰退影響會不當用藥，容易產生併發症及出現相牴觸的情況，建議政府資助非牟利機構提供藥劑師家訪服務。另外，蔣亦指出安老院舍不時發生錯派藥物、沒有備存準確的用藥記錄等藥物事故，關注政府有關的法例修訂工作。

另一議員葛珮帆指，特別擔心獨居及雙老長者，他們通常隔數月才到醫院覆診，「一攞就幾個月藥，屋企成枱都係藥、撈到七彩」。但葛指出長者不時忘記服藥，等到幾個月後被醫生發現已經太遲，建議政府可考慮聯同私人機構的藥劑師提供藥物管理服務。

勞工及福利局局長羅致光回應指，與近齡的朋友吃飯，「數埋都食好多種藥」，認同政府需持續提供藥物管理工作。他指政府已推行安老院舍到院藥劑師服務試驗計劃，以提升院舍員工管理藥物的能力。同時陸續在18區興建地區康健中心，透過跨專業團隊推廣健康評估，聯繫社區內的長者增加資訊透明度，在有需要時提供專業的用藥指導。

羅又補充，社會福利署在2017年成立檢視院舍法例及實務守則工作小組，並已於2019年完成檢視工作並提出多項建議，包括於安老院規例加入提供護理照顧有關的條文，規定院舍必須妥善地處理藥物以及嚴格地按照醫生處方用藥，現正進行法例修訂的草擬工作，完成後將盡快提交立法會審議。