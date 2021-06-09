香港仔名創優品遭破壞　2男女被控爆竊開審

2名年輕男女涉嫌於前年11月，撬閘進入位於香港仔的雜貨店「名創優品」大肆破壞，他們及後在附近被截獲，事件中店舖損失超過5000港元。他們現否認一項入屋犯法罪，今天（9日）起在區域法院受審。控方在開案陳詞指，法庭可以將2名被告的容貌，對比閉路電視片段示威者的外觀及特徵，並透過2名被告逃跑的意向、裝束及持有的物件，去推論他們便是犯案者。

2名同為22歲被告，分別是女咖啡師黃曉縈及男髮型師李浩軒。他們被控於2019年11月14日，作為侵入者非法進入香港仔中心第四期地下的「名創優品」，意圖非法損毀店內的東西。

控方開案陳詞指，當晚10時許，一群示威者在香港仔南寧街香港仔中心廣場聚集，約40名示威者及後移至案中的「名創優品」雜貨店外。當時店舖已關門，有示威者在門外打開雨傘，然後有人撞擊及撬開店舖捲閘，有人則向閉路電視鏡頭噴漆。控方指2名被告此時進入店內破壞貨品，並把一些貨品拋出店外，事發過程被一名警員目擊。之後其他警員到場，示威者隨即四散。

同晚11時許，警方在附近分別截獲2名被告。當時2人均身穿黑衫黑褲，戴黑色口罩，女被告黃曉縈當時另戴着黑色鴨舌帽。警方在被告李浩軒的右後褲袋，檢獲一對黑色手套，他在警誡下指「我過嚟湊下熱鬧㗎咋」、「我無非法集結，我只係路過」。案中雜貨店店長經點算後，證實損失總值5360.8港元財物。