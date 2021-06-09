今增4宗輸入個案　黎巴嫩男子接種兩劑科興逾月仍染疫

新冠肺炎疫情稍緩，衞生防護中心公布，本港今日(9日)新增4宗確診，均為輸入病例，患者涉及2男2女，年齡介乎22至49歲，分別從黎巴嫩、斯里蘭卡、印尼及奧地利抵港。本地個案方面，未有錄得新的源頭不明個案，已連續第2天本地零確診。本港累計確診個案11,873宗，另錄得少於5宗初步確診個案。

今日輸入個案中，由黎巴嫩抵港的為一名32歲男子，上周六(5日)乘搭EK384航班抵港，他抵港前於4月3日及5月1日分別接種過由內地研發的科興疫苗。他到港後於西營盤華大盛品酒店檢疫。另一名49歲女子上周六由斯里蘭卡乘搭TK083航班抵港，是外傭，驗出帶有N501Y變種病毒，於西營盤華美達海景酒店檢疫。

此外，由印尼抵港的同樣為一名外傭，該名42歲女子乘搭CX798航班到港，於西營盤華大盛品酒店檢疫。餘下一名22歲男子，由奧地利乘搭LX138航班抵港，為早前確診個案的密切接觸者，於檢疫中心確診。

衞生防護中心表示，本港早前錄得首宗本地無源頭變種病毒的17歲天水圍少女，除了其母親及姊姊日前確診外，該群組沒有新增其他確診者，其同住父親及一名朋友目前仍於檢疫中心隔離，兩人均沒有接種過新冠疫苗。