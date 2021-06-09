鄭若驊死撐律政司無離職潮　議員斥逃避問題

民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，於2018年1月6日上任至今僅3年，已有4名律政司高層「跳船」，而單計前年及去年，律師職系已有33人離任。多名議員要求鄭若驊今早(9日)於立法會提交每季律政司政府律師職系人員離職的分項數字。惟鄭若驊辯稱，部門有人轉往私人執業、退休或轉行，屬自然流失，「離職潮」說法並不恰當，希望公眾以平常心看待。議員直斥鄭逃避問題，認為她應從實交代。

鄭若驊表示，任何機構均會有人流失，政府部門亦不例外，一般人事更替並沒有影響律政司的工作。過去4年，律政司的離職率約5%，整體共流失60人，至於每一年的流失數字，其後會補上。本身是律師的議員謝偉俊批評鄭沒有準確回答問題，若鄭在法庭上將會被法官責備逃避問題。如因私隱問題，不能公開辭職數字，鄭大可直話直說。

另外，有議員關注律政司轄下維護國家安全檢控科的開支是否從80億元維護國家安全開支專門款項中撥付，各項預算開支的用途為何。議員何君堯指《港區國安法》與本港採用的普通法並不一樣，關注律政司在未來數年有何計劃，又問律政司會否尋求內地律師協助，或培訓本地人才。

鄭若驊指出，律政司人員需要學習中國法基本課程，從而更了解憲制教育。律政司聘請了不少修讀過中國法的本地執業律師，若有法律問題，會尋求專家意見，暫未有計劃聘請內地律師。