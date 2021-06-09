議員促輸入內地家庭傭工　政府指入境安排不適用於內地

不同國家及地區因應疫情實施邊境管制措施，令到港工作外傭數目減少。有議員今（9日）建議政府輸入內地家庭傭工（內傭），紓緩本地家庭未能聘請外傭及相關工資飆升的問題。政府回應時指基於入境管制及保安考慮，現時輸入家庭傭工的入境安排不適用於內地，強調政府沒有計劃作改變。

勞工及福利局局長羅致光表示，目前在港工作的外傭人數接近37萬名，絕大多數來自菲律賓及印尼。勞工處及入境處自2020年初推行措施協助理外傭及僱主應對疫情，包括容許僱主延長即將離任外傭的合約有效期，及延長外傭延後返回原居地安排。他指入境處在去年及今年首5個月，分別批准近19萬宗及逾15萬宗續聘外傭申請。至於在去年5月至今年5月，入境處批准了約2.3萬宗提早終止合約、而因疫情在港轉換僱主的申請。

議員葉劉淑儀批評政策過時，指輸入內傭一事已討論幾十年，強調過去出入境管制的顧慮已不存在，認為政府應有新思維，促羅與保安局及入境處再作討論。議員葛珮帆則指有僱主在外傭到港檢疫期間已花了幾萬港元，惟對方只工作一個月就辭職，形容「跳工」問題嚴重。她建議應扣起外傭一部分薪金，在其完成服務後才可獲全數發還。

羅致光回應時形容「跳工」是兩難情況，部分外傭以合理原因停止合約，故政府會提供適當安排讓他們尋找新工作，惟亦有個案背後存在「跳工」問題。入境處過去一年留意到相關情況及市場價格後，已收緊相關安排，除非有特別情況，處方不會容許中止合約的外傭留在香港。