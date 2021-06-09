屯馬綫全線通車前土瓜灣樓現震動　議員質疑與試車有關

沙中綫屯馬綫將於本月27日全線通車，港鐵今日(9日)邀請多區區議員視察土瓜灣站、宋皇臺站及紅磡站擴建月台。有區議員表示，接獲4宗居民求助，指臨近通車，土瓜灣一帶樓宇經常感受到震動，未知是否與列車駛過及附近中九龍幹線工程有關，擔憂會令附近樓宇加速老化，促政府及港鐵正視；另有區議員要求港鐵盡快解決屯馬綫「短貴長平」的怪象，並盡快落實特惠站安排。

九龍城區議員馬希鵬視察完後稱，近日有土瓜灣站一帶居民反映，其住所經常會出現體感可察覺的震動，自己亦曾在下鄉道一幢大廈的9樓不定時感受到震動，有時甚至在清晨出現，情況令人擔憂。他續指，雖不清楚是否與列車駛過，或中九龍幹線工程抽走地下水，以及重型車經過有關，但形容情況較罕見，憂慮會加劇區內樓宇老化情況，促當局正視。

他又稱，過往土瓜灣站工程導致周邊樓宇出現沉降，部分樓宇突然出現大裂縫，有樓宇剛進行防水維修不足1年又壞，惟港鐵只以體恤性質補償小量居民，金額不多，亦從不承認沉降與工程有關。

另一九龍城區議員任國棟則指，屯馬綫有「短貴長平」問題，如紅磡去大圍只需6.2港元，到顯徑卻要9.6港元，再遠些去車公廟則只需7.9港元。他又指，運輸署已批准削減九巴相關路線班次，屯馬綫通車6個月後又會暫停部分路線，令市民「焗住捱貴鐵」。此外，有區議員要求港鐵交代宋皇臺站未興建的C出口方案，並改善紅磡站中層大堂通風差及照明系統不足的問題。