半數高學歷新移民抵港數年後離開　研究團體倡港府挽留人才

近年中港矛盾日益惡化，內地來港新移民常被指分薄社會福利資源。有大學分析2001年至2016年數次人口統計數據，發現內地新移民的學歷有所提升，居港逾7年新移民的收入亦與本地居民拉近，但有半數高學歷新移民在抵港數年後離開。研究團體指出，內地新移民對本港人口結構及未來勞動供給影響重大，建議港府制訂人口及人力資源政策時，須充分考慮他們的角色，同時設立挽留內地移民人才的策略。

社區組織協會早前委託香港浸會大學經濟系，進行有關內地新移民的研究，發現2001年至2016年間抵港的新移民，具大專或以上學歷人士的比例由5.7%增至19.5%；收入方面，新移民的個人及家庭收入分別增加70.8%及45.1%，增幅較本地人的55%及33.7%高。研究亦估算，若本港過去20年沒有該批新移民及其子女，人口老化問題更嚴重，年齡中位數會由43.3歲上升至46.1歲，代表未來勞動力供應的20歲以下人口，會減少近25%。

研究團體負責人、浸大經濟系系主任鄭毓盛指出，港府對於港人與內地新移民之間的摩擦，一直過於被動，建議當局積極促進不同社群的和諧共處，並設法保護受歧視群體的利益。另外，港府在搜集移民資料方面亦未臻完善，應進一步收集數據，並促進新移民抵港後的追蹤調查及其後代狀況的研究，作為未來制訂政策的基礎。