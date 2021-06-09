機舖圍毆少年致重傷　4人認蓄意傷人候判

7名少年去年中在旺角一間遊戲機中心內，對另一名少年拳打腳踢，其中更有人用滅火筒及膠牌襲擊受害人。受害人重傷一度需要在深切治療部留醫，最終要切除脾臟。案件其中4名被告今天（9日）在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，區域法院暫委法官許肇強為他們索取教導所報告，4人須還押至6月30日判刑。

今天認罪的4名被告依次為麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）、胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）。他們被控一項有意圖而傷人罪，控罪指他們在2020年5月16日，在旺角金雞廣場金雞遊戲機中心內，連同其他3名男子，意圖使一名林姓少年身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案情指，當日7個施襲者在遊戲機中心內見到受害人及一名同行友人，胡跟同伴表示自己與受害人有私怨，黃便帶領其餘6人，用拳頭、手肘及腳襲擊受害人。黃、麥曾用塑膠告示牌打受害人，黃更用滅火筒打受害人3下，然後把滅火筒擲向受害人。其後受害人失去知覺躺在地上，7人仍不斷踢他，最後7人乘的士逃去。受害人經診治後，被發現雙顳及頭頂頭皮血腫、左腎血腫、脾臟撕裂及出血、及有多處擦傷。他一度留醫深切治療部，經歷多次手術以及切除脾臟後，終在大半個月後出院，惟出院後他曾經歷短暫失憶。

辯方律師今天求情時，指4名被告因誤交損友，受到朋輩影響，一時衝動之下襲擊了受害人。無可否認他們的守法意識薄弱，但他們並非有預謀犯案。而用於施襲的膠牌及滅火筒，都只是黃隨手拿起。黃當日帶領朋友衝入遊戲機中心，只因受錯誤的「英雄感」影響，想教訓受害人。經過反省後，他已學懂要控制自己的衝動情緒。法官聽取求情陳詞後，決定為4被告索取報告，押後判刑。