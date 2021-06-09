網民號召6‧12反修例兩周年上街　警當日暫部署逾千警力

本周六（12日）為反對修訂《逃犯條例》示威兩周年，有網民號召到銅鑼灣及旺角發起紀念活動，據消息指出，警方經初步評估，暫部署逾千警力，包括各總區應變大隊的部分人員候命，以應對可能出現的混亂狀況，防止黑暴重臨，借機作亂。

近日有網民在網上討論區發貼，聲稱全球都會在當日聲援本港示威者，呼籲大眾當日晚上7時上街，在銅鑼灣街頭相聚，「證明比(畀)全世界睇，香港人仍然堅持緊」，又指「當大家係(喺)同一個街頭，大家自然會知道要做咩」，疑暗有所指。

據警方最新資料，自2019年6月9日至今年4月底，警方在各區示威活動共拘捕10,260人(11歲至84歲)，包括7,522名男子及2,738名女子，比例約7比3。當中25%即2,608人被檢控，控罪是涉嫌參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務及藏有攻擊性武器等。當中被控暴動罪的有約750人，佔被起訴人士的29%。

總被捕人士中，有4,008人即約40%為學生，當中1,069人已被檢控。當中約17%即1,754名被捕人士年齡為18歲以下，當中473人被檢控，比率為該群組約27%。

此外，10,260名被捕者中，有2,624人已經或正在司法程序處理中，當中1,000人須承擔法律後果，包括715人被定罪、277人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人藐視法庭；51人獲撤銷控罪、224人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中。另有25人經警司警誡後獲釋。