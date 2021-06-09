青年被指示威持膠棍襲擊受審　辯方稱警誣衊

前年11月2日灣仔發生示威衝突，警方在驅散示威者期間，疑被一名19歲青年用長膠棍襲擊。警長其後用警棍擋格，並制服青年將他拘捕。涉事青年否認一項襲警罪名，案件今日（9日）在東區法院開審。辯方質疑事件全屬插贓嫁禍，指2名作供的警務人員作假證供誣被告衊警，2警均否認指控。

報稱無業19歲被告王維泰，被控於2019年11月2日，在灣仔告士打道與盧押道交界襲擊警長鄧駿業。鄧現隸屬警察機動部隊總部出任訓練組組長，案發時他隸屬港島總區衝鋒隊。他作供表示案發當天下午約4時37分，他收到通知指灣仔一帶發生投擲汽油彈、刑毀及堵路等暴力事件。之後他再收到通知，有示威者在皇后大道東進行破壞，他與隊員遂乘警車往皇后大道東。但在途中他從車窗目堵，有約200至300人由盧押道衝出告士打道，警車無法前行，他便與同袍落車進行拘捕及驅散。

鄧指當時被告穿黑色長衫長褲，戴着防毒面具，手持一支約5呎長的白色膠棍。他衝前欲拘捕被告時，被告便轉身逃跑，追了30米後，被告突然轉身，舉高膠棍由上而下揮向他。不過膠棍未及擊中他的身體，他便用警棍擋格，而被告就棄掉膠棍逃走。此時有一名男子試圖拖走被告但不果，最終他多名同袍合力將被告制服拘捕。負責拘捕被告的警員張曉鋒亦供稱，他目睹被告向鄧施襲，他遂檢取涉案膠棍作為證物。

辯方在盤問鄧警長與張警員時，就指膠棍是張警員從別處拾來，訛稱是由被告管有。鄧警長則「作古仔」誣衊被告襲警。張、鄧均表示不同意。辯方並指，張曾在另外2宗示威案中作供，均被主審法官質疑證供不穩妥。辯方批評張為不誠實、不可靠的證人，張對此並不同意。