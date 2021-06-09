青衣明愛聖若瑟中學男生遭女同窗掌摑　面部受傷　警拘4人

位於青衣邨的明愛聖若瑟中學爆出校園欺凌事件。該校一名中學男生早前於教室內遭兩名女同學連環掌摑，片中只見該男生更一度雙手合十及跪地求饒。該校今日(9日)承認事件，指上周四透過社交平台發現有學生被打，經了解事件的真確性後就協助家長報警處理，目前由警方正式跟進，並已拘捕4人。

警方表示，6月2日接獲報案，指1名13歲男童於5月27日在青衣一學校懷疑被人以手襲擊，該名男童面部受輕傷，拒絕送院治理。葵青警區刑事調查隊第六隊接手調查，經調查後，6月5日至7日拘捕1名男童及3名女童，年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

上述短片中，涉事男生戴上口罩，在教室內先後被2名女同學大力掌摑，力度之大令該男生的口罩都被打至移位。接著另一畫面顯示該男生疑在教室雙手合十及雙膝跪地，向相關同學求饒。據了解，涉事男生疑是該校的中一學生。

明愛聖若瑟中學今日向東網表示，該校在上周四發現事件後立即通知學生家長及邀請家長到校了解事件。校方強調對事件極度關注，絕不容許及姑息任何形式的欺凌行為。由於警方已正式跟進事件，該校未能進一步透露有關事件的資訊。目前校方一直與警方及家長保持緊密聯繫，同時安排社工跟進學生情緒。該校指相信上述乃個別事件，學校必定嚴肅跟進處理，持守關愛校園核心價值，亦冀盼外界給予學校空間處理隨後的輔導及跟進程序。